Wiedersehen mit Waffe

Folge 170: Wiedersehen mit Waffe

22 Min.Ab 12

Sabrina Breitkopf hat bei ihrem Freund Tom eine Waffe gefunden und Angst, dass er durchdreht. Im Zuge der Observation taucht plötzlich ihre tot geglaubte Freundin Anouk Baader auf. Sie ist die Ex-Freundin von Tom und im gemeinsamen Urlaub mit ihm tödlich verunglückt. Ihr Auftauchen scheint etwas mit seinem komischen Verhalten zu tun zu haben. Auch ein dubioser Unbekannter gerät ins Visier der Ermittlungen. Doch dann nimmt der Fall eine tragische Wendung ...

