Bedrohliches Lottoglück

SAT.1Staffel 3Folge 177
Folge 177: Bedrohliches Lottoglück

22 Min.Ab 12

Die Hausfrau und Mutter Juliane Wendel ist verzweifelt: Auf ihren Mann Matthias werden wiederholt Mordanschläge verübt, nachdem er 2,4 Millionen Euro im Lotto gewonnen hat. Für die Mandantin ist klar: Ihr Schwiegersohn Robert Dahler und die Kaninchenzüchter Thomas Reutling und Wilfried Heer sind hinter dem Millionengewinn her. Die Gefahr nimmt drastisch zu, als der skrupellose Autoschieber Michail Zebranov in das Haus der Familie Wendel einbricht. Wer arbeitet mit wem zusammen?

