Lenßen & Partner
Folge 179: Die stumme Zeugin
22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Die Ermittler finden frühmorgens vor einer Jugendherberge die stark unterkühlte Schülerin Sabine Kasperski. Sie weist keine Spuren von Gewaltanwendung auf, aber sie spricht kein Wort mehr. Verzweifelt wendet sich ihre Mutter an Lenßen: Die Ermittler sollen herausfinden, welche Ursache das Trauma ihrer Tochter hat. Lenßen und seine Ermittler recherchieren im Umfeld der Schülerin ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1