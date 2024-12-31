Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner
SAT.1Staffel 3Folge 180vom 31.12.2024
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Die Hausfrau Vera Vogt ist verzweifelt: Ihr Mann Karl ist seit einem mysteriösen Arbeitsunfall gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Neben der erschütternden Diagnose des Arztes Dr. Klaus Lebert droht dem Ehepaar Vogt nun auch noch der soziale Abstieg. Karl Vogt wird von seinem Chef David Roll genötigt, ein Schuldeingeständnis zu unterschreiben und auf seine Invalidenrente fast ganz zu verzichten ...

