Vergewaltigung am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 188: Vergewaltigung am Arbeitsplatz
22 Min.Ab 12
Chantal Makebu (25) wurde auf ihrer Arbeitsstelle, einem Warenlager, vergewaltigt. Katja Hansen und Tekin Kurtulus schleusen sich als Aushilfen ein und können im letzten Moment einen Mordanschlag auf die Nigerianerin verhindern. Die Mitarbeiter Lena Hornbek und ihr Freund, der arbeitslose und alkoholkranke Holger Kladow, rücken ins Visier der Ermittler. Hat Lena ihren Freund beauftragt, Chantal Makebu zu vergewaltigen, damit diese ihre Stellung kündigt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1