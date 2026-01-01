Lenßen & Partner
Folge 27: Der maskierte Callboy
22 Min.Ab 12
In einer TV-Show glaubt Jana Feil, in dem maskierten Stripper und Callboy "Giovanni Love" ihren Mann Stefan erkannt zu haben - sie will Gewissheit. Die Spurensuche der Ermittler führt von der Redaktion der TV-Show bis zu Ariane Höhn, der Schwester der Mandantin. Ist Stefan tatsächlich ein Callboy? Und was hat die Schwester mit der Geschichte zu tun?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
