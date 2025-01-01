Lenßen & Partner
Folge 29: Tödliche Ahnung
22 Min.Ab 12
Anne Scheubel ist krank vor Sorge: Sie hat mehrfach beobachtet, wie sich ihr Mann Rainer nachts mit einer Waffe unterm Mantel aus dem Haus schleicht. Als sie dann auch noch sein blutiges Hemd in der Wäsche findet und er mit einer zerschlagenen Nase aufsteht, quält sie ein Verdacht: Ist Rainer ein Berufskiller? Die Ermittler heften sich an seine Fersen, und tatsächlich sieht es so aus, als führe Rainer Scheubel ein Doppelleben.
