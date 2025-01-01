Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tanz mit dem Tod

SAT.1Staffel 3Folge 35
Tanz mit dem Tod

Tanz mit dem TodJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 35: Tanz mit dem Tod

22 Min.Ab 12

Die Tanzlehrerin Susanna Kress wendet sich an Ingo Lenßen: Die geplante Eröffnung ihrer Tanzschule wurde wiederholt sabotiert. Ein Wasserrohrbruch auf der Baustelle wurde mutwillig herbeigeführt und ihre Tanzkostüme zerstört. Während Lenßen den Tatort untersucht, passiert ein weiteres Unglück: Raffael Tauber, Tanzpartner von Susanna, rutscht aus und stürzt schwer - seine Schuhe waren mit Vaseline manipuliert. Fürchtet Margit Ebert, die "Noch-Chefin" der Mandantin, die Konkurrenz?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen