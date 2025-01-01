Lenßen & Partner
Folge 38: Eine heimliche Affäre
22 Min.Ab 12
Sven Farkas möchte endlich seine Tochter Valerie (6) kennen lernen. Mit ihrer Mutter Hanna Witten hatte der damals noch verheiratete Mann eine Affäre. Sven Farkas beauftragt Lenßen & Partner Hanna zu finden und ein Treffen zu arrangieren. An der Arbeitsstelle von Hanna Witten werden die Ermittler Zeuge, wie sich ihr Ehemann Richard brutal an seiner Frau vergeht.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1