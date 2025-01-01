Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Eine heimliche Affäre

SAT.1Staffel 3Folge 38
Eine heimliche Affäre

Eine heimliche AffäreJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 38: Eine heimliche Affäre

22 Min.Ab 12

Sven Farkas möchte endlich seine Tochter Valerie (6) kennen lernen. Mit ihrer Mutter Hanna Witten hatte der damals noch verheiratete Mann eine Affäre. Sven Farkas beauftragt Lenßen & Partner Hanna zu finden und ein Treffen zu arrangieren. An der Arbeitsstelle von Hanna Witten werden die Ermittler Zeuge, wie sich ihr Ehemann Richard brutal an seiner Frau vergeht.

Lenßen & Partner
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

