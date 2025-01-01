Lenßen & Partner
Folge 46: Missbraucht nach der Disko
22 Min.Ab 12
Alexandra Thiede wurde nach einer Schaumparty brutal vergewaltigt. Da sie mit der Droge Liquid Ecstasy gefügig gemacht wurde, kann sie sich an die Tat nicht erinnern. Die erste Spur führt zu ihrem besten Freund Frank Hilbig. Doch der hat Alexandra an jenen Abend angeblich aus den Augen verloren. Verdächtigt wird auch Alexandras langjähriger Verehrer Björn Steinkühler - ein Frauenverächter. Den entscheidenden Hinweis gibt der Partyfotograf Hannes Baum ...
