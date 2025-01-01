Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Staffel 3Folge 47
Folge 47: Flucht in den Selbstmord

22 Min.Ab 12

Iris Schott ist am Boden zerstört: Ihr Sohn Markus (18) will sich das Leben nehmen - die verzweifelte Suche nach dem Selbstmordgefährdeten beginnt. Als die Ermittler herausfinden, dass Markus homosexuell ist, bricht für seinen Vater Florian eine Welt zusammen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als Katja Hansen und Tekin Kurtulus an Skinheads geraten ...

