Lenßen & Partner
Folge 48: Mörderische Verteidigung
22 Min.Ab 12
Fassungslos berichtet die Rechtsanwältin Ulrike Kalmbach Ingo Lenßen, dass sie ihre Katze hingerichtet an einem Baum gefunden hat. An dem Tier war ein Drohbrief befestigt: "Das nächste Mal bist Du dran!". Die Frau vermutet einen Zusammenhang mit ihrem aktuellen Fall: Sie verteidigt einen wegen Mordes angeklagten Mann, für den sie wahrscheinlich einen Freispruch erwirken kann ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1