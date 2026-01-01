Lenßen & Partner
Folge 50: Grausame Internetliebe
22 Min.Ab 12
Ein Unbekannter terrorisiert die Gymnasiallehrerin Gabriele Wenk mit obszönen Anrufen. Als ihr per Post Tierorgane mit geheimnisvollen Briefen zugeschickt werden, führt die Spur zu dem Schlachter Peter Sattler. Der hatte unter dem Codenamen "Casanova" ein im Internet organisiertes Blind Date mit Gabriele Wenk. Sie wies den Schlachter aber sofort zurück. Der in seinem Stolz gekränkte Mann will Rache ...
