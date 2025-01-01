Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der gekaufte Tod

SAT.1Staffel 3Folge 51
Der gekaufte Tod

Der gekaufte TodJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 51: Der gekaufte Tod

22 Min.Ab 12

Panisch kommt der Geschäftsmann Heinrich Bulanger zu Ingo Lenßen: Auf dem Weg zur Arbeit wurde auf den Sägewerksbesitzer geschossen - nur knapp verfehlt die Kugel seinen Kopf. Bei der Feier eines Millionendeals mit seinem Partner Martin Hähnert am Vorabend heuerte Heinrich Bulanger im angetrunkenen Zustand einen Auftragskiller an. Was als Spiel begann, wird am nächsten Morgen Wahrheit ...

