Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blindes Vertrauen

SAT.1Staffel 3Folge 52
Blindes Vertrauen

Blindes VertrauenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 52: Blindes Vertrauen

22 Min.Ab 12

Hanna Strass macht sich Sorgen um ihre Mutter Emma Gerber, die ihren Lebensabend in einem luxuriösen Seniorenheim verbringt. Emma Gerber ist in letzter Zeit unausgeglichen - jemand scheint sie zu bedrängen. Hat es ein Unbekannter auf das Erbe der alten Dame abgesehen? Die Ermittler schleusen sich in das Umfeld der Frau ein. Franka Osterberg, eine junge Pflegerin, verhält sich auffällig ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen