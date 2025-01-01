Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 58
22 Min.Ab 12

Metzgermeister Achim Liedl will sich von seiner Frau Ramona scheiden lassen. Die psychisch Kranke dreht durch, als sie erfährt, dass ihr Mann Ingo Lenßen als Scheidungsanwalt eingeschaltet hat. Auch die Zwillinge Lina und Frederik (18) leiden sehr unter den zerrütteten Familienverhältnissen. Plötzlich findet Achim Liedl sein Haus komplett verwüstet vor - hat Ramona das Chaos inszeniert? Dann verschwindet auch noch die neue Freundin des Mandanten, Suza Kreilling.

