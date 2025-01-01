Lenßen & Partner
Folge 62: Cocktail der Eifersucht
22 Min.Ab 12
Der Geldtransportfahrer Martin Ramke wird mit seiner Alkoholiker-Vergangenheit erpresst. Unter Verdacht gerät Achim Brüggemann, der Paartherapeut des Ehepaars Ramke, der in kriminelle Geschäfte verwickelt ist. Als sich Ramke erneut betrinkt, droht seine Frau, gemeinsam mit der zehn Monate alten Tochter auszuziehen. Dann meldet sich der Erpresser erneut - Lenßen und Partner kommen endlich auf die entscheidende Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1