Lenßen & Partner
Folge 64: Nackte Begierde
22 Min.Ab 12
Tatjana Berkemeier hat von ihrer Freundin erfahren, dass sie im Internet nackt in ihrer Wohnung zu sehen ist. Sie verdächtigt ihren Ex-Freund Marco Jelen, die Kameras installiert zu haben. Katja Hansen überprüft Marco Jelen und sieht, wie er auf der Internetseite die Nacktvideos betrachtet. Aber ist Marco Jelen auch der Betreiber der Homepage?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1