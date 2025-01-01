Lenßen & Partner
Folge 66: Blutiges Familiendrama
22 Min.Ab 12
Georg Ottmer befürchtet, dass seine türkische Freundin Arzu von ihrer eigenen Familie entführt wurde und in die Türkei einen Mann heiraten soll, dem sie von ihren Eltern versprochen wurde. Die junge Türkin kann sich mit einer Waffe befreien und taucht unter. Ihr Bruder gibt nicht auf: Er versucht erneut seine Schwester zu entführen, ohne zu wissen, dass Arzu bewaffnet ist ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
