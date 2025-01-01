Lenßen & Partner
Folge 76: Ein Spanner als Zeuge
22 Min.Ab 12
Harry Beil freut sich jeden Abend auf 20:30 Uhr: Seine offenherzige Nachbarin legt zu dieser Zeit immer einen heißen Striptease hin. Kurz darauf will Beil den brutalen Mord an der Frau beobachtet haben, doch bei der Wohnungsbegehung der Nachbarin finden Lenßen & Partner keinerlei Anzeichen, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Bei den Ermittlungen erkennt der vermeintliche Zeuge die angeblich tote Nachbarin als Porno-Darstellerin wieder ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1