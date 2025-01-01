Lenßen & Partner
Folge 78: Heiße Ware
22 Min.Ab 12
Maria Steinert glaubt, dass ihr Mann Uwe sie betrügt und mit seiner Geliebten ein uneheliches Kind hat. Der Transportunternehmer wird von Lenßen & Partner rund um die Uhr beschattet. Dazu wird Tekin Kurtulus als Kurierfahrer im Betrieb des Verdächtigen eingeschleust. Zusammen mit Katja Hansen findet er heraus, dass der Unternehmer tatsächlich seine Frau betrügt. Doch nicht nur das - gemeinsam mit der Geliebten betreibt er mehrere Thai-Massage-Salons.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1