Lenßen & Partner
Folge 80: Gefährliche Dreharbeiten
22 Min.Ab 12
Der Fernsehproduzent Tim Meyers ist schockiert: Er befürchtet, dass sein Geschäftspartner Ben Leipold Fernsehdreharbeiten als Ablenkungsmanöver für einen Raubüberfall missbraucht. Lenßen & Partner ermitteln undercover bei den TV-Aufnahmen. Ins Visier der Detektive gerät der Schauspieler Martin Stöbich: Er scheint ein Juweliergeschäft auszuspionieren. Ist er der Komplize von Ben Leipold?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1