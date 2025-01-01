Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Intrigen am Autoscooter

SAT.1Staffel 3Folge 84
Folge 84: Intrigen am Autoscooter

22 Min.Ab 12

Die Schaustellerin Vera Markert ist am Boden zerstört, weil das Erbe ihrer Tante gestohlen wurde - 40.000 Euro, mit denen sie eine Therapie für ihren schwer behinderten Sohn Erik (12) finanzieren wollte. Christian Storm arbeitet undercover bei dem Verdächtigen Frank Schmidtbauer am Autoscooter. Dort ist der Schauplatz einer Familientragödie. Wo andere sich vergnügen, schweben Sandra Nitka und Christian Storm in Lebensgefahr ...

SAT.1
