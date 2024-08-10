Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 85vom 10.08.2024
22 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 12

Die verängstigte Mandantin Ramona Petermann wird bedroht. Sie schreibt Horror-Romane und der Täter stellt Szenen aus ihren Geschichten nach. Steckt ein fanatischer Verehrer dahinter? Im Zuge der Ermittlungen gerät Ihr Ex-Freund ins Fadenkreuz. Gleichzeitig werden die Bedrohungen massiver! Diente das Buch der Mandantin als Vorlage für einen Mord?

