Lenßen & Partner
Folge 94: Vernarrt in eine Mörderin
22 Min.Ab 12
Der in Trennung lebende Reiterhofbesitzer Reimund Pfaff hat Angst um seine Freundin Nina Brandt: Er vermutet, dass seine Noch-Ehefrau Emma aus Eifersucht Anschläge auf die Reitlehrerin verübt - tatsächlich: Bei den Ermittlungen auf dem Hof wird auf Nina geschossen. Die Detektive beobachten eine Affäre der Ehefrau mit dem Reitlehrer Torben Weisbrich. Alle Indizien sprechen für Emma Pfaff als Täterin: Bei der Hausdurchsuchung findet die Polizei schließlich die Tatwaffe bei ihr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1