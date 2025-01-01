Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Endstation Erziehungscamp

SAT.1Staffel 7Folge 105
Endstation Erziehungscamp

Endstation ErziehungscampJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 105: Endstation Erziehungscamp

22 Min.Ab 12

Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihren kleinen Bruder. Er wurde von seinem Vater in ein dubioses Erziehungscamp gesteckt. Christian Storm schleust sich als Trainer in das Camp ein. Doch von dem Jungen fehlt jede Spur. Der Ermittler findet heraus, dass der Junge für ein Vergehen vom Campleiter die Höchststrafe "Sonderurlaub" bekommen hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen