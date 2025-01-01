Lenßen & Partner
Folge 108: 2000 Euro Trinkgeld
22 Min.Ab 12
Der Mandant glaubt, dass sich sein Vater aus der Kasse des gemeinsamen Taxiunternehmens bedient. Bei den Ermittlungen wird deutlich, wohin das Geld fließt: Der Vater verschenkt die Einnahmen regelmäßig an eine Frau. Zur selben Zeit schaltet sich der eifersüchtige Freund der Frau ein. Er hat seine eigene Theorie, wofür die mysteriösen Ratenzahlungen gedacht sind ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1