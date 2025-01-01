Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Brutale Nachbarschaftshilfe

SAT.1Staffel 7Folge 114
Brutale Nachbarschaftshilfe

Folge 114: Brutale Nachbarschaftshilfe

22 Min.Ab 12

Eine illegale Bürgerwehr soll den Mann der Mandantin brutal zusammengeschlagen haben. Lenßen und Partner ermitteln verdeckt und finden heraus, dass der Ehemann ein Verhältnis mit der Frau des Anführers hat. Hat der Gangleader den Nebenbuhler aus Eifersucht niedergeschlagen?

SAT.1
