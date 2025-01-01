Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verschleppt vom Rastplatz

SAT.1Staffel 7Folge 115
22 Min.Ab 12

Eine Frau ist nach einer Autopanne verschwunden. Die Spur führt zu einem Pannendienst. Dort machen die Ermittlern ein entsetzliche Entdeckung: Die Pannenhelfer halten sich Sex-Sklavinnen. Haben die Männer auch die verschwundene Frau für ihre perversen Spiele benutzt? Dann werden die Ermittler überrascht und geraten selbst in die Fänge der perversen Brüder. Christian Storm muss zuschauen, wie die Täter sich an seiner Kollegin vergehen wollen ...

