Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die gestohlene Hure

SAT.1Staffel 7Folge 116
Die gestohlene Hure

Die gestohlene HureJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 116: Die gestohlene Hure

22 Min.Ab 12

Ein ehemaliger Mandant bittet Lenßen & Partner panisch um Hilfe. Der Junge hat ein Auto geklaut, doch sein Problem ist nicht der gestohlene Wagen: Im Kofferraum liegt eine gefesselte Prostituierte. Dann tauchen plötzlich die Autobesitzer auf. Offenbar wollten sie die Frau verschwinden lassen und sind nun auch hinter dem Autodieb her. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen