Lenßen & Partner
Folge 117: Geld oder Liebe
23 Min.Ab 12
Eine Mandantin befürchtet, dass ihre Mutter das Opfer eines Heiratschwindlers wird. Die Ermittler observieren den Mann bei einem Treffen mit einem zwielichtigen Notar: Er will tatsächlich nur das Erbe seiner neuen Lebensgefährtin. Kurze Zeit später verschwindet die Frau spurlos. Als sie von den Ermittlern gefunden wird, ist sie völlig verwirrt und scheint unter Drogen zu stehen. Welches skrupellose Spiel treibt der Lebensgefährte?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
