Lenßen & Partner
Folge 121: Schießerei im Striplokal
22 Min.Ab 12
Die Mandantin hat Angst um ihren Mann - anscheinend ist er in einen gefährlichen Krieg im Rotlichtmilieu geraten. Als maskierte Männer seine Bar stürmen, kommt es zu einer wilden Schießerei. Und mittendrin ist Sebastian Thiele....
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1