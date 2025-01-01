Lenßen & Partner
Folge 122: Eiskalte Familienliebe
22 Min.Ab 12
Die Kinder zweier zerstrittener Väter haben sich ineinander verliebt. Als die Liebesgeschichte ans Licht kommt, eskaliert die Situation und die beiden Väter gehen auf offener Straße aufeinander los. Daraufhin wissen sich die Jugendlichen nicht anders zu helfen: Sie suchen ihr Heil in der Flucht. Die Ermittler wollen sie in ihrem bisherigen Versteck aufspüren, finden dort aber nur blutige Handtücher. Haben sich die verliebten Ausreißer etwas angetan?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1