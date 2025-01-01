Lenßen & Partner
Folge 124: Gefangen im Sex-Verlies
22 Min.Ab 12
Die Mandantin wurde von ihrer Schwester beklaut. Als sie die junge Mutter zur Rede stellen will, ist diese spurlos verschwunden. In der Wohnung der Schwester finden die Ermittler nur deren kleine Tochter. Wurde die junge Frau Opfer eines Verbrechens? Als Julia Brahms in der Wohnung nach weiteren Hinweisen sucht, wird sie von einem Unbekannten niedergeschlagen. Sie kommt in einem Kellerverlies wieder zu sich, in dem auch die Schwester der Mandantin eingesperrt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
