SAT.1Staffel 7Folge 125
22 Min.Ab 12

Ein junger Mann wurde zusammengeschlagen. Hängt die Tat mit seinem außergewöhnlichen Job zusammen? Der Mandant arbeitet als Geldeintreiber im Clownskostüm und einer der Schuldner hat ihm mehrfach gedroht. Lenßen und Partner wollen dem Verdächtigen eine Falle stellen: Christian Storm übernimmt den Job des Mandanten und folgt dem Schuldner im Clownskostüm. Doch dann eskaliert die Situation und Christian Storm wird verschleppt ...

