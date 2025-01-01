Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schmutziger Pornodeal

SAT.1Staffel 7Folge 128
Schmutziger Pornodeal

21 Min.Ab 12

Die Tochter der Mandantin entgeht nur knapp mehreren Anschlägen auf ihr Leben - ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht. Ermittlungen ergeben, dass er mit illegalen Gewaltvideos handelt. Die Detektive durchsuchen seine Wohnung und finden im Müll die Überreste einer handschriftlichen Notiz: Die Tochter ist offensichtlich auf die Filme gestoßen und hat ihrem Ex-Freund gedroht, zur Polizei zu gehen...

