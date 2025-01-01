Lenßen & Partner
Folge 129: Betrügerische Familienbande
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann heimlich Geld zur Seite schafft. Ingo Lenßen ermittelt undercover in dessen Büro und deckt dort einen außergewöhnlichen Betrugsfall auf: Der Geschäftsmann gibt vor, Haustiere in Korea zu klonen. Doch die entnommenen DNA-Proben landen direkt in der Mülltonne statt im Labor. Als der Schwindel auffliegt, droht der Fall ein tödliches Ende zu nehmen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
