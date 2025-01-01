Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 133
22 Min.Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass ihre Freundin entführt wurde. In der Wohnung der Vermissten finden die Ermittler diverse Sextoys und freizügige Fotos. Die Mandantin ist schockiert: Führt ihre Freundin ein Doppelleben? Die Spur bringt die Ermittler in einen dubiosen Nachtclub. Dort ist die Vermisste als Partyluder bekannt ...

SAT.1
