Lenßen & Partner
Folge 135: Skandal beim Ekelbäcker
22 Min.Ab 12
Ein Bäckermeister wird von einem Kunden verklagt: Der Mann hat ein benutztes Kondom in einer Torte gefunden. Der Mandant glaubt, dass der Kunde den Vorfall nur inszeniert hat. Die Ermittler observieren den Kunden und finden heraus, dass er von einem Unbekannten erpresst wird. Wird er von dem Erpresser benutzt, um den Bäckermeister zu ruinieren?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1