Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 136
22 Min.Ab 12

Als einem wohlhabenden Geschäftsmann wertvolle Diamanten gestohlen werden, verdächtigt er eine Bekannte. Die Ermittler beobachten die Frau und finden heraus, dass sie eine Prostituierte ist und beauftragt wurde, den Mandanten zu verführen. Eine Spur führt zur Arbeitskollegin des Mandanten ...

