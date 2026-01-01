Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 137
22 Min.Ab 12

Der Hausmeister eines Internats soll eine Schülerin sexuell belästigt haben. Da er den Vorwurf bestreitet, ermitteln Lenßen & Partner vor Ort. Auf dem Handy des vermeintlichen Opfers finden die Ermittler einen Hinweis darauf, dass hinter den Anschuldigungen eine Teenager-Intrige steckt. Aber Ingo Lenßen lässt der Fall, selbst als er gelöst scheint, keine Ruhe ...

