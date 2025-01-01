Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die gequälte Soldatin

SAT.1Staffel 7Folge 140
Die gequälte Soldatin

Folge 140: Die gequälte Soldatin

22 Min.Ab 12

Der Mandant ist fest davon überzeugt, dass seine Tochter bei der Bundeswehr schikaniert und gefoltert wird. Die Ermittler schleusen sich heimlich in die Bundeswehrkaserne ein und werden Zeuge, wie die junge Frau von ihrem tyrannischen Vorgesetzten gequält wird. Doch es bleibt nicht bei Schikane ...

