Lenßen & Partner
Folge 140: Die gequälte Soldatin
22 Min.Ab 12
Der Mandant ist fest davon überzeugt, dass seine Tochter bei der Bundeswehr schikaniert und gefoltert wird. Die Ermittler schleusen sich heimlich in die Bundeswehrkaserne ein und werden Zeuge, wie die junge Frau von ihrem tyrannischen Vorgesetzten gequält wird. Doch es bleibt nicht bei Schikane ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1