Lenßen & Partner
Folge 147: Doppelleben einer Ehefrau
21 Min.Ab 12
Ein Mandant und sein Sohn werden zu Hause überfallen. Die Einbrecher sind auf der Suche nach einem Video, das angeblich im Besitz der Ehefrau ist - und die ist plötzlich verschwunden. Bei den Ermittlungen stößt das Team von Ingo Lenßen auf ihr dubioses Doppelleben.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
