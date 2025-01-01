Lenßen & Partner
Folge 153: Gefährliches Spiel
21 Min.Ab 12
Die Mandantin hat Probleme: Ihr Sohn hat Geheimnisse vor ihr und wirft plötzlich mit Geld um sich. Die Ermittler observieren ihn und machen eine merkwürdige Beobachtung: Der unscheinbare Junge führt ein riskantes Doppelleben als "Szene- Star" und umgibt sich mit Kriminellen.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1