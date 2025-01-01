Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Millionen-Sklave

SAT.1Staffel 7Folge 157
22 Min.Ab 12

Ein brasilianischer Fußballprofi wird in seinem neuen Verein gemobbt und muss Putzarbeiten verrichten. Sebastian Thiele fungiert als sein Berater, um hinter die Ursache der Schikane zu kommen. Angeblich sind die Blutwerte des Mannes katastrophal. Hat seine Ex-Freundin die Ergebnisse vertauscht, um seine Karriere zu zerstören?

SAT.1
