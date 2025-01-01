Sexdate mit einem UnbekanntemJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 164: Sexdate mit einem Unbekanntem
22 Min.Ab 12
Die Mandantin hatte kurz vor ihrer Hochzeit Sex mit einem Callboy aus dem Internet - er hat ihr den Verlobungsring gestohlen. Lenßen und sein Team machen sich auf die Suche nach dem Mann. Aber als der Verlobte hinter das Geheimnis seiner Freundin kommt, dreht er durch und will sich umbringen.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
