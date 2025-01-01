Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Professor in Strapsen

SAT.1Staffel 7Folge 166
Professor in Strapsen

Professor in StrapsenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 166: Professor in Strapsen

22 Min.Ab 12

Die Mandantin befürchtet, dass ihr verstorbener Ehemann, ein Kunst-Professor, ein Doppelleben als Transvestit führte. In einem Schwulen-Club stoßen die Ermittler auf den Bruder des Toten. Er lebt tatsächlich als Transvestit, schwört aber, dass sein Bruder nichts mit diesem Milieu zu tun hatte. Als Lenßen und sein Team ihre Ermittlungen bei der ehemaligen Arbeitsstelle des Verstorbenen fortführen wollen, beobachten sie, wie die Chefin Frauenkleidung in Herrengröße vergräbt.

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

