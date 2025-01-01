Lenßen & Partner
Folge 170: Gefangen in der Sexhölle
22 Min.Ab 12
Die Mandantin vermisst ihre Tochter - ein Internetsexvideo, das heimlich bei einer Swingerparty aufgenommen wurde, ist ihr letztes Lebenszeichen. Die Mutter ist sich sicher, dass die Vermisste bei dieser Sexorgie nicht freiwillig mitgemacht hat. Katja Hansen schleust sich auf der nächsten Party ein...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
