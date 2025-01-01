Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schmutziger Leichenhandel

SAT.1Staffel 7Folge 173
Schmutziger Leichenhandel

Schmutziger LeichenhandelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 173: Schmutziger Leichenhandel

22 Min.Ab 12

Leichenwagen samt Leiche gestohlen - Lenßen und sein Team informieren die Witwe. Sie hatte die Leiche ihres Mannes gemäß seinem Willen an einen Leichenpräparator verkauft. Im Institut des Präparators machen die Ermittler eine skandalöse Entdeckung: Die Unterschrift des Verstorbenen wurde gefälscht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen