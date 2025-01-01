Lenßen & Partner
Folge 185: Blutiger Fluchtversuch
22 Min.Ab 12
Ein drogenabhängiger Krimineller flüchtet aus dem Gerichtssaal und entführt den zwölfjährigen Sohn seiner Ex-Freundin. Auf der Suche nach dem Kind geraten die Ermittler selbst in die Schusslinie des skrupellosen Mannes ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
